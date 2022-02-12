Ежегодная «Лыжня России» пройдёт в эту субботу на горе Соколихе

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Сегодня, 12 февраля, в 12:00 в Пскове стартует XL Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» у монумента «Ледовое побоище» на горе Соколихе. Об этом сообщили в администрации города.

Организаторы предусмотрели забеги для трёх возрастных групп. Так, ребята 2010 года рождения и младше пробегут 1,5 км, псковичи 2004 - 2009 года рождения – 5 км. А для участников 2003-1983 годов рождения, 1982 года рождения и старше подготовлена дистанция длиною в 10 км.

Отметим, участникам до 17 лет включительно необходимо иметь при себе медицинское заключение врача о допуске. При этом участникам старше 18 лет разрешается просто поставить личную подпись, подтверждающую ответственность за свое здоровье.

Кроме того, лыжникам старше 18 лет необходим QR-код о вакцинации или документ о перенесенном заболевании в течение 12 месяцев.