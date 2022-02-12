День без осадков и до +3 обещают псковичам 12 февраля

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Сегодня, 12 февраля, на территории региона прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и гололедица. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Западный ветер 12 февраля будет умеренным.

По прогнозам синоптиков, минимальная температура по области опустится до -2, а максимальная составит +3 градуса.

Псковичам существенных осадков не прогнозируют. Днем столбики термометров горожан покажут +1...+3, ночью — -1...+1.

В Великих Луках 12 февраля также будет сухим. Температура воздуха в течение суток составит -2...+2 градуса.