Рекордные 760 новых случаев заражения ковидом выявили в Псковской области за сутки

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У 760 жителей региона подтвердился коронавирус за сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

При этом с марта 2020 года диагноз COVID-19 в Псковской области поставили 81 563 пациентам.

Согласно статистике, 181 житель региона закрыл больничный в связи с выздоровлением. За всё время пандемии победить болезнь смогли 73 125 человек.

1 499 человек побороть коронавирус не смогли. Восемь из них скончались за прошедшие сутки.

Добавим, более девяти тысяч жителей Псковской области проходят лечение от коронавируса на сегодняшний день.