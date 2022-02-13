После провала на Олимпиаде в Пекине великолукская спортсменка заявила об уходе из спорта

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После провального выступления на Олимпиаде в Пекине, студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Елена Никитина заявила об уходе из большого спорта. Об этом сообщает РБК.

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи скелетонистка Елена Никитина стала 16-ой в Пекине. Причины неудачи она назвала конфликты в команде.

«Я просто настолько вымоталась и силы свои отправляла не туда. Я не хочу ехать на чемпионат России, где я могу просто покайфовать, потому что у меня просто нет сил. Я на четвертый заезд выходила просто чтобы проехать — чтобы сделать какую-то свою работу. Пока не готова бороться, выступать. Хочу отдохнуть немножко», — заявила Никитина.

Конфликт появился на почве угроз в команде. Спортсменов в принудительном порядке заставили пересаживаться на скелетоны нового производителя. В случае отказа спортсменам могли устроить бойкот.

Елена Никитина отказалась выступать в таких условиях и сообщила, что будет готова вернуться в команду если ситуация изменится.