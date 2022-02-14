До +5 градусов прогреется температура воздуха 14 февраля в Псковской области

В понедельник, 14 февраля, в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», погода в первый рабочий день недели ожидается без существенных осадков. Однако местами на дорогах есть вероятность образования гололедицы.

Ветер будет дуть с юго-западных направлений со скоростью от 8 до 13 метров в секунду. Температура по области ночью опустятся до -4...+1 градуса. Днем воздух прогреется до 0...+5.