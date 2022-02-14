Стало известно, когда псковичи смогут получить QR-код по наличию антител

Жители Псковской области смогут получить QR-код по наличию антител. В очередном еженедельном видеообращении губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что воспользоваться таким правом псковичи смогут уже в конце февраля.

«Пока алгоритмы в процессе разработки. Достоверно известно, что это будет возможно сделать в конце февраля – начале марта», – пообещал губернатор.

QR-код по наличию антител псковичам можно будет получить только один раз. Срок действия такого QR кода – шесть месяцев.

«Ситуация очень непростая. Я понимаю, что за два года борьбы с коронавирусом мы все устали от ограничений, от заболеваемости, от потери близких. Призываю всех вас подумать о своём здоровье и здоровье близких и окружающих. Давайте вакцинироваться, чтобы наконец добиться победы над ковидом», – подытожил Михаил Ведерников.