Более 80% составил рост заболеваемости СOVID-19 в Псковской области за неделю

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На 80% выросла заболеваемость коронавирусом в регионе за прошедшую неделю. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Подходим к отметке 900 случаев в сутки», - написал он.

Согласно статистике, за последние 24 часа COVID-19 подтвердился у 862 жителей региона, а за всё время пандемии — у 83 236 человек.

По последним данным, справиться с заболеванием смогли ещё 159 пациентов.

При этом остаются на лечении от коронавируса в регионе 9 716 человек, 9 207 из которых лечатся дома, а 509 – в больницах.