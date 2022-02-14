Псков
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье14 февраля 2022 6:16

Более 80% составил рост заболеваемости СOVID-19 в Псковской области за неделю

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

На 80% выросла заболеваемость коронавирусом в регионе за прошедшую неделю. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Подходим к отметке 900 случаев в сутки», - написал он.

Согласно статистике, за последние 24 часа COVID-19 подтвердился у 862 жителей региона, а за всё время пандемии — у 83 236 человек.

По последним данным, справиться с заболеванием смогли ещё 159 пациентов.

При этом остаются на лечении от коронавируса в регионе 9 716 человек, 9 207 из которых лечатся дома, а 509 – в больницах.