Корзинки с отсеком для перевозки животного появились в одном из продуктовых магазинов Пскова

Корзинки для продуктов с отсеками для перевозки животных Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

В продуктовом магазине, находящемся в торговом центре «Акваполис» завезли корзинки с отсеком для животных. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Владельцы маленьких собак теперь без препятствий могут посетить продуктовый магазин. Три новых корзинки на колесах со специальным отсеком для перевозки животного пополнили ряды обычных корзинок для продуктов.

Посетительница магазина Анна вместе с мужем Сергеем пришли за продуктами и решили сфотографировать новые корзинки, чтобы рассказать друзьям об обновлении. Как оказалось, они сами являются владельцами маленьких собак и очень рады, что руководство магазина любят животных.

«Ранее не раз обсуждали с мужем вопрос о перевозке нашей собаки в магазине в корзинке для продуктов. Чтобы не проваливались лапы и по собственным соображениям мы ей стелим какую-нибудь кофту. Но, все-равно встречались с неодобрительными взглядами. А недавно в «Империале» на кассе нас даже встретили с охраной и попросили больше не приходить за покупками с собакой. С другой стороны, а почему малышей можно перевозить в корзинке, а щенка нельзя. Моя собака послушная и ни звука не издает за поход в магазин. О справлении нужды вообще речи идти не может», – поделилась Анна.

В соцсетях есть видео, где хозяева не только собак и кошек, но и экзотических животных ходят вместе с питомцами за продуктами. К примеру, с енотом или хорьком. Предлагаем обсудить ноу-хау в псковском магазине. Вы за или против перевозки домашних животных в корзинке для продуктов?