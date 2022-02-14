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Псков-ТОП14 февраля 2022 7:20

Михаил Ведерников дал оценку сюжету о Псковской области, вышедшему по «России 1»

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: Instagram-аккаунт Михаила Веднрникова

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Веднрникова

Зрители телеканала «Россия 1» в эфире «Вестей недели» 13 февраля увидели сюжет о Псковской области. Своим мнением о нём поделился губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Получился отличный репортаж, который со всех сторон показывает наш регион: его духовную и историческую составляющую, особенности экономики, традиции местных жителей, современное положение на карте нашей великой страны», - написал глава региона.

Он также поблагодарил всех, кто принял участие в создании сюжета.