Псков
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2022 8:00

Последнюю новогоднюю ёлку в 2021 году псковичи выбросили в октябре

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

До октября простояла последняя новогодняя ёлка у псковичей в 2021 году. Об этом сегодня, 14 февраля, в эфире программы «Псковский телеграм Online» заявил директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв.

Гость эфира рассказал, что в Пскове отмечается большое количество новогодних ёлок. На сегодняшний день многие горожане всё ещё продолжают выбрасывать праздничные деревья.

Александр Киселёв также сообщил, что однажды новогодняя сосна простояла в одном из псковских дворов до мая.