Последнюю новогоднюю ёлку в 2021 году псковичи выбросили в октябре

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До октября простояла последняя новогодняя ёлка у псковичей в 2021 году. Об этом сегодня, 14 февраля, в эфире программы «Псковский телеграм Online» заявил директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв.

Гость эфира рассказал, что в Пскове отмечается большое количество новогодних ёлок. На сегодняшний день многие горожане всё ещё продолжают выбрасывать праздничные деревья.

Александр Киселёв также сообщил, что однажды новогодняя сосна простояла в одном из псковских дворов до мая.