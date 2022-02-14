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Общество14 февраля 2022 8:34

Интернациональная семья врачей спасает пациентов в Великолукской инфекционке

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Семейная пара врачей, в которой муж из Индии, а жена русская, работает в Великолукском филиале Псковской областной инфекционной больницы. Об этом сегодня, 14 февраля, во время выпуска проекта «Псковский телеграм Online» сообщила главный врач псковской инфекционки Анастасия Повторейко.

«В Великих Луках у нас работает великолепная семья: супруг индус, а жена русская. Прекрасный союз врачей», - рассказала гостья эфира.

Она также уточнила, что супруг работает терапевтом-инфекционистом, а супруга – врачом-пульмонологом.

По словам Анастасии Повторейко, пульмонология в Великолукском филиале Псковской областной инфекционной больницы стремительно развивается: если раньше в медучреждении работал один специалист, то сегодня планируется открытие пульмонологической помощи в Великолукском филиале.