Дельта-штамм COVID-19 не покидает Псковскую область

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«Омикрон» не вытеснил дельта-штамм коронавируса в регионе. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко во время выпуска проекта «Псковский телеграм Online».

По её словам, несмотря на то, что большее число заражённых – носители «омикрона», дельта-штамм по-прежнему продолжает распространяться по региону.

Гостья эфира добавила, что Псковская область приближается к показателю 900 случаев заражения в сутки.

Напомним, на минувшей неделе рост заболеваемости COVID-19 в Псковской области превысил 80%. Кроме того, стало известно о трёх младенцах, попавших в реанимацию псковской инфекционки из-за ковида.

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