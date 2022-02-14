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Здоровье14 февраля 2022 9:14

Семь смертей от COVID-19 зарегистрировали в Псковской области за сутки

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Семь человек стали жертвами коронавируса в регионе за последние 24 часа. Общее число летальных исходов достигло 1 511. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

По последним данным, еще 862 человека заразились коронавирусной инфекцией в регионе. С марта 2020 года заболевание было диагностировано у 83 236 жителей Псковской области.

При этом 73 450 человек в регионе вылечились и выписались из медучреждений, 159 из них – за минувшие сутки.

Добавим, на больничных из-за ковида на сегодняшний день остаются 9 716 жителей Псковской области.