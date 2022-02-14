Рекомендации по кормлению грудью при COVID-19 дала псковский инфекционист

.

Главный врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте рассказала, каких правил следует придерживаться при кормлении грудью ковид-положительным мамам.

Во-первых, необходимо часто мыть руки с мылом, а также использовать спиртосодержащий антисептик для рук.

Во-вторых, продолжила специалист, важно надевать медицинскую маску при общении с малышом, в том числе во время кормления грудью.

В-третьих, если вы чихаете или кашляете, необходимо прикрываться одноразовой салфеткой.

«Регулярно мыть и дезинфицировать поверхности, до которых дотрагивается мать ребенка», - продолжила врач.

Кроме того, специалист добавила, что при кормлении кормящим женщинам с ковидом показаны обильное питьё и частое проветривание.