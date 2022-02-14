С 5 марта возобновится железнодорожный «Серебряный маршрут» через Псков

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С 5 марта возобновляется железнодорожный «Серебряный маршрут» через Псков. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Поезд-тур выходного дня по «Серебряному маршруту» с заездами в четыре города древнерусского зодчества: Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль, возобновит поездки с 5 марта.

Отправляться поезд будет по пятницам, в праздничные дни – по субботам с Ленинградского вокзала Москвы. За выходные туристы увидят главные достопримечательности городов, которые включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, познакомятся с историей и культурой.

В Пскове туристы попадут на экскурсию по Кремлю, Троицкому собору и Довмонтовому городу. Увидят одну из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, «Псковские Помпеи», один из первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс», первое поселение псковичей, а также узнают, где впервые в нашей стране вершилось демократическое правление.

Проект возобновлен компанией «РЖД Тур».