Простить задолженности недобросовестным читателям решили библиотеки Пскова 14 и 15 февраля

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Псковские библиотеки решили простить задолженности своим недобросовестным читателям 14 и 15 февраля. Об этой акции они сообщили в своих социальных сетях.

День прощения читательской задолженности решили провести псковские библиотеки. Два дня в библиотеках не будут взыскиваться штрафы за пользование библиотечной литературы сверх установленного срока.

Кроме того, у читателей примут все завалявшиеся библиотечные книги не только без единого упрека, но и с глубокой признательностью.

За подробностями акции можно обращаться по номеру телефона: 53-68-63.