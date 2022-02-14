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Звезды14 февраля 2022 12:18

Простить задолженности недобросовестным читателям решили библиотеки Пскова 14 и 15 февраля

Источник:kp.ru
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Псковские библиотеки решили простить задолженности своим недобросовестным читателям 14 и 15 февраля. Об этой акции они сообщили в своих социальных сетях.

День прощения читательской задолженности решили провести псковские библиотеки. Два дня в библиотеках не будут взыскиваться штрафы за пользование библиотечной литературы сверх установленного срока.

Кроме того, у читателей примут все завалявшиеся библиотечные книги не только без единого упрека, но и с глубокой признательностью.

За подробностями акции можно обращаться по номеру телефона: 53-68-63.