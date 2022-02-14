Число пользователей Tinder за год выросло на треть – исследование Tele2

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, на День всех влюбленных проанализировал активность клиентов в популярных приложениях для знакомств. Наиболее востребован сервис Mamba – его выбирает почти половина пользователей дейтинговых ресурсов. Самым быстрорастущим сервисом в 2021 году стал Tinder, число его клиентов год к году увеличилось более чем на 30%. Трафик в приложениях для знакомств достигает пика в выходные дни и понедельник.

Зимой дейтинговые приложения фиксируют пик активности: по данным приложения Bumble, он приходится на период с конца ноября до середины февраля. Это в том числе обусловлено приближением 14 февраля. Ко Дню всех влюбленных Tele2 изучила пользовательскую активность в популярных в России приложениях для знакомств.

По числу пользователей лидирует дейтинг-сервис Mamba (49%), вторую строчку по популярности занимает приложение Badoo (30%), на третьем месте – Tinder (20%). Остальные сервисы не так популярны, на них приходится менее 1%. Самым быстрорастущим ресурсом стал Tinder, число его клиентов в абонентской базе Tele2 год к году увеличилось более чем на 30%. За весь год количество пользователей приложений для знакомств увеличилось на 5%.

Традиционно самые популярные дни недели в приложениях для знакомств – выходные и понедельник. Если оценить активность пользователей в Mamba и Badoo, максимальный трафик приходится на конец недели – с пятницы по воскресенье. При этом в Tinder другой тренд – чаще всего россияне ищут там вторую половину в начале недели. Пиковые значения посещаемости в этом приложении наблюдаются в понедельник.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Сервисы для знакомств – одно из наиболее динамично развивающихся направлений рынка мобильных приложений. На популярность дейтинг-ресурсов влияет цифровизация общества, происходят изменения в самой культуре знакомств. Этому в том числе способствовали карантинные ограничения и социальная изоляция. Сервисы для знакомств становятся уже не только онлайн-площадками для поиска второй половины, но и пространством для общения. По набору интерактивных функций они все больше напоминают социальные сети, где пользователи общаются в чатах, загружают и комментируют контент».