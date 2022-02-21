Резкое увеличение уличных травм и помощь при расстройстве кишечника после COVID-19 читали больше всего на КП-Псков на прошлой неделе

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По данным сервиса «Медиалогия» на минувшей неделе (с 14 по 20 февраля) ТОП-10 самых цитируемых СМИ региона возглавила Псковская лента новостей с ИЦ 4,34 и 294 цитатами. ПАИ стало вторым в рейтинге с ИЦ 4,18 и 280 цитатами. На третьей строчке расположилось радио «Эхо Москвы Псков» (ИЦ 0,73, 49 цитат), следом идут luki.ru (ИЦ 0,51, 13 цитат) и ГТРК «Псков» (ИЦ 0,26, 12 цитат).

Псковские СМИ цитировали такие издания, как «Известия», «Невские новости», портал «Культура», SportRussia 24 и др.

Самыми цитируемыми новостями недели стали сообщения о предстоящем ремонте семи школ в Пскове, о распределении потоков машин во время ремонта моста, о завершении строительства школы на улице Юбилейной, о судебном заседании по резонансному ДТП в Пскове и о новом спектакле Псковского театра драмы.

Отметим, что «КП Псков» также вошла в эту десятку с новостями о рекордном количестве обратившихся в травмпункт во время гололеда, а также о способах борьбы с расстройством кишечника при коронавирусе.