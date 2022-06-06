Из псковского «Империала» украли ящик для пожертвований бездомным животным

Фото: «Зоозащита»

Ящик для пожертвований животным из зооприюта «Лесопилка» украли из магазина «Империал» в Пскове. Об этом сообщили в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте».

«Там ящик стоит больше 5 лет. И никогда не было таких ЧП...» - написали общественники.

По их словам, в ближайшее время в магазине поставят новый ящик и усилят крепёж, несмотря на то, что и предыдущий «выдернуть было достаточно проблематично».

Как рассказали зоозащитники, на сегодняшний день по Пскову стоят 11 ящиков для сбора средств животным из приюта.

«И из этих 11 только ящик в "Империале" копился не за год, как остальные, а за 2 месяца до суммы около 5-8 тыс. рублей. В хорошие годы этот ящик кормил собак огого как...» - рассказали волонтёры.

Они также добавили, что охрана отсматривает видео.

«Это долго. Надеемся, что хотя бы будет видно: дети утащили (а такое было в другом магазине) или взрослый, разумный человек... В любом случае воровать у бездомных собак последнее дело...» - написали в группе «Зоозащита».