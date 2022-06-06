Посадка на самолеты в псковском аэропорту будет проходить быстрее

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Благодаря новой технике в аэропорту Пскова посадка на самолёты будет занимать меньше времени. Об этом сегодня 6 июня, в эфире «Псковского телеграма Online» сообщил директор аэропорта Артём Тарасов.

По его словам, новый инвестор поставляет в аэропорт технику, которой до этого там не было.

«Нам уже пришли принтеры, гейтридер (считыватель посадочных талонов). Если раньше посадочные талончики отрывали вручную, то теперь этого не будет, их будут просто считывать, затем автоматически будет формироваться ведомость», - рассказал гость эфира, добавив, что таким образом самолет сможет быстрее улететь.

По словам Артёма Тарасова, на сегодняшний день аэродром также оснащается тяжёлой техникой.

«В качестве помощи мы будем получать ее от других аэропортов», - рассказал спикер.