К камню Добряку едут в Псковскую область за исполнением желаний

Фото: Юрий Павлов

Пскович Юрий Павлов поделился местом в Псковской области, где, согласно легендам, исполняются желания. Об удивительном камне Добряке и о том, как к нему добраться, пскович рассказал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Чтобы доехать до камня, нужно ехать из Пскова в сторону Гдова. Проехав Середку, Юрий Павлов советует быть особо внимательными и высматривать с правой стороны дороги братскую могилу.

«Около нее начинаются две проселочные дороги. Как рассказывают туристы, которые уже побывали в здешних местах, к камню Добряку ведет та дорога, которая направляется к реке Лочкина и следует вдоль нее. Братское захоронение находится до реки и до дороги, которая ответвляется от трассы и приведет к деревне Спасовщина», - объяснил пскович.

По его словам, проехать к камню удастся на любом автомобиле, несмотря на то, что дорога «не очень широкая грунтовая».

Фото: Юрий Павлов

«Эта тропа на картах не отмечена – слишком маленькая, незначительная и невостребованная. Многие туристы считают, что камень нужно искать самостоятельно, ориентируясь только на свою удачу, а не карты, чтобы Добряк "оценил" это и исполнил самое заветное желание», - рассказал Юрий Павлов.

Фото: Юрий Павлов

По его словам, когда путешественник доедет до финальной точки маршрута, авто следует оставить на возвышении, а дальше - пешком.

«Камень, поросший мхом, отличается гигантскими размерами, поэтому не заметить его невозможно. Чтобы желание исполнилось, нужно обойти камень по кругу три раза и поклониться ему», - объяснил пскович.