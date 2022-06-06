Псковичей приглашают принять участие во флешмобе от «Союзмультфильма» и попасть на экскурсию в киностудию

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«Союзмультфильм» устраивает праздничный флешмоб «Ты — мультгерой», победители которого попадут на экскурсию в киностудию. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы.

Согласно правилам, участникам нужно сделать фото или видео в образе любимого персонажа киностудии и опубликовать его на своей странице в соцсети «Вконтакте» с хештегом #явСоюзмультфильме. Обязательное условие – отметить страницу студии – https://vk.com/soyuzmultfilm.

Поучаствовать во флешмобе может каждый, отмечают организаторы. Заявки от всех желающих принимаются до 13 июня. Лучшие работы будут определены 14 июня.

«Для меня «Союзмультфильм» это не просто развлекательные картины. Герои учат ребят быть справедливыми, честными, смелыми и добрыми. Здорово, что у нас есть такое богатое наследие «Союзмультфильма» - много поколений выросло на их мультиках. И я уверена, вырастет ещё немало!» - заявила классный руководитель 5А класса МБОУ «Пыталовская средняя школа» Вера Федорова.