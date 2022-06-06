Жителей Псковской области атаковали комары

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Июнь в Псковской области ознаменовался нашествием комаров. На них жалуются как дачники, так и жители каменных джунглей. «Комсомольская правда в Пскове» провела опрос и выяснила, чем спасается от назойливых насекомых местное население.

Оказалось, что самый популярный метод борьбы с кровопийцами – репелленты. За этот вариант проголосовало 64% участников опроса.

Второе место среди способов спастись от комаров заняли крема. За вариант «Ничем не спастись, мажусь кремами» проголосовало 18% респондентов.

3-е место разделили такие методы борьбы, как дым и эфирные масла, набрав по 9% голосов.

Выбравшая эфирные масла в качестве защиты от комаров псковичка рассказала, что она не первый год спасается маслом чайного дерева. По словам женщины, он не только хорошо отпугивает назойливых насекомых, но и снимает зуд после укуса.

Ранее «КП-Псков» рассказывала об экологически чистых методах борьбы с комарами. Среди них – проверенные временем советы и чудодейственные открытия.