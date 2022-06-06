Участником «Губернаторского дневника» стал юный актер из «Ералаша»

.

31 мая завершился сбор заявок на участие в ежегодной акции «Комсомольской правды в Пскове» «Губернаторский дневник». Несмотря на это, мы продолжаем рассказывать о талантливых ребятах Псковщины.

Один из них – 14-летний Андрей Демешин, закончивший 7 «В» класс МПЛ №8 города Псков. Каждый год пскович становится круглым отличником.

—...этот год не стал исключением. 1 июня на классном часу я получу свой 6-ой по счету Похвальный лист за отличную учебу! Мой любимый школьный предмет-обществознание. В этом году я занял 1 место на городской олимпиаде по этому предмету! А в школьной Ассамблее звезд меня наградили дипломом в номинации «Знания и интеллект».

Помимо учёбы, Андрей увлекается спортивными бальными танцами.

.

— Это очень красивый вид спорта. Я часто езжу на соревнования, выступаю на турнирах и городских мероприятиях. Бальные танцы – это моя большая страсть.

Однако хобби Андрея не ограничиваются бальными танцами. Ещё одно увлечение школьника – актёрское мастерство.

— Я даже снимался в «Ералаше», прошел кастинг, получил главную роль в сюжете, и приз «за лучшую мужскую роль» из рук самого Бориса Грачевского!

.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

FAQ об акции «Губернаторский дневник – 2022» (Подробности)

Победителями акции «Губернаторский дневник» чаще всего становились отличники из Островского района (Подробности)

«Изучаю историю Китая»: участники «Губернаторского дневника» продолжают рассказывать о себе (Подробности)

«Я хотела бы заниматься политикой»: участники «Губернаторского дневника» рассказывают о своих планах на будущее и увлечениях (Подробности)

Будущие архитекторы и акробатки: псковские отличницы делятся профессиональными планами (Подробности)