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Общество6 июня 2022 14:17

Стали известны самые цитируемые СМИ региона за неделю

Источник:kp.ru
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По итогам минувшей недели (с 30 мая по 5 июня) стали известны самые цитируемые СМИ региона. По данным сервиса «Медиалогия», чаще всего ссылались на Псковское агентство информации (ИЦ 3,74).

На втором месте информагентство холдинга «Гражданская пресса» (ИЦ 3,07), замыкает тройку лидеров телеканал «Первый Псковский» (ИЦ 1,59). Далее расположился портал luki.ru (ИЦ 0,49) и замыкает пятерку лидеров ГТРК "Псков" (ИЦ 0,34).

Псковские СМИ цитировали такие федеральные издания, как «Известия», REGNUM, «Новгородские новости» и др. Больше всего интереса они проявляли к рубрикам общество и социальная сфера, власть, здоровье и медицина, транспорт, ЧП, культура, право.