Космическое граффити появилось на улице Олега Кошевого в Пскове

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Новое граффити нарисовали на улице Олега Кошевого, 25 в Пскове. Об этом сообщили в городском молодежном центре.

Рисунок появился благодаря проекту Снежаны Емельяновой «Пусть будет Ярко». В прошлом году инициатива получила грант 50 тысяч рублей в рамках муниципального конкурса социально значимых молодежных проектов «Есть идея». Проект выделили в номинации «Урбанистика».

«Молодой псковский райтер (художник, рисующий граффити) согласился помочь в создании рисунка. Нанесенная иллюстрация должна поднять настроение и обогатить окружающую немного унылую местность яркими красками», – отметили в молодежном центре.

В молодежном центре надеются, что граффити будет долго дарить хорошее настроение горожанам.