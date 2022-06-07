Ещё трёх участников спецоперации на Украине похоронили в Псковской области

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Ещё трёх псковских участников спецоперации на Украине, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине, проводили в последний путь. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Простились с гвардии старшим лейтенантом Евгением Бабенко, прапорщиком Виктором Садонкиным и старшим сержантом Антоном Чайкой.

«Родственникам наших героев будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», - заявил Михаил Ведерников, выразив искренние соболезнования родным и близким погибших.

«Вечная память», - написал губернатор.