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Политика7 июня 2022 5:53

Ещё трёх участников спецоперации на Украине похоронили в Псковской области

Источник:kp.ru
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Ещё трёх псковских участников спецоперации на Украине, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине, проводили в последний путь. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Простились с гвардии старшим лейтенантом Евгением Бабенко, прапорщиком Виктором Садонкиным и старшим сержантом Антоном Чайкой.

«Родственникам наших героев будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», - заявил Михаил Ведерников, выразив искренние соболезнования родным и близким погибших.

«Вечная память», - написал губернатор.