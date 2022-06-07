Победительница прошлогодней акции «Губернаторский дневник» рассказала, как встреча с губернатором изменила ее жизнь

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Пока для одних отличников Псковской области чаепитие с губернатором – голубая мечта, другие там уже побывали и благодаря честно заработанным «пятеркам» стремятся сделать это ещё раз.

Например, выпускница 8 класса Гимназии им. А. Д. Петрова Полина Кирея, одержавшая победу в акции «Губернаторский дневник» в прошлом году.

Псковичка увлекается баскетболом и волейболом, обожает бегать по утрам и изучать английский. Вместе с этим один из главных её талантов – побеждать в олимпиадах разного уровня.

— С первого класса в четвертях у меня только «пятёрки». В этом учебном году я принимала участие в школьных, районных и областных всероссийских олимпиадах. По итогам, я стала призёром 4 школьных, победителем 10 школьных, призёром 5 районных, победителем 4 районных и призёром областной олимпиады по физике.

Как признается победительница прошлого года, встреча с губернатором смотивировала её и дальше добиваться высот.

— После встречи с главой региона я ещё больше поверила в свои силы, возможности, осознала, что могу достичь очень много, ведь уже в школе я пожимала руку самому губернатору! Мне очень понравилось общаться с ним в неформальной обстановке, «за чашкой чая».

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Полина благодарна «Комсомольской правде» и Михаилу Ведерникову за проведение акции, «которая даёт возможность школьникам проявить себя».

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— С прошлого визита к главе региона у меня появилось к нему несколько новых вопросов, которые я бы хотела ему задать. Я очень надеюсь одержать победу и в этом году и желаю всем участникам удачи!

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