Псковичам рассказали, куда обращаться при проблемах с бесконтактной оплатой в автобусах

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Один из способов оплаты проезда в псковских автобусах – оплата картой. Однако не всегда пассажирам удаётся сделать это беспроблемно. В «Псковпассажиравтотрансе» рассказали, куда обращаться в случае неполадок.

«При возникновении каких-либо спорных ситуаций всегда можно обратиться в претензионный центр предприятия "Псковпассажиравтотранс" по телефону +7(800)250-90-65 или лично по адресу Коммунальная 77/1», - рассказали псковичам.

Отметим, среди причин проблем с оплатой картой могут быть отсутствие возможности бесконтактной оплаты у карты, ее повреждение или истекший срок действия.

«Кроме того, при оплате банковской или транспортной картой надо учитывать некоторые особенности. Списание денег с карты происходит не в момент ее контакта с терминалом кондуктора, а по истечении некоторого времени. Так как валидаторы работают не в режиме онлайн, выгрузка транзакций происходит периодически раз в 6 минут, а в случае отсутствия интернета отправка транзанкций прекращается до момента его появления», - объяснили в организации.

Таким образом, если к банковской карте подключено SMS-информирование, то сообщения о списании могут приходить с задержкой до нескольких часов или даже суток.