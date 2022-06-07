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Происшествия7 июня 2022 8:43

Из-за падения рубероида с крыши пострадал рабочий в Печорах

Источник:kp.ru
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35-летний мужчина пострадал из-за падения рубероида с крыши в Печорах, сообщает корреспондент КП-Псков.

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Как показывает пострадавший, удар рубероидом пришелся ему на затылок. Мужчина находится в сознании, однако не может говорить. В ожидании медиков мужчине пытались оказать первую медицинскую помощь коллеги и очевидцы.

На месте работают сотрудники полиции для выяснения обстоятельств случившегося. Карета скорой помощи прибыла из Палкино и госпитализировала пострадавшего в Псков с подозрением на ЗЧМТ.