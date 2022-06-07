Что делать, если укусила пчела, объяснили псковичам

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Как вести себя, если укусила пчела или ужалила оса, сегодня, 7 июня, на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала врач-аллерголог-иммунолог высшей категории Ольга Слепиковская.

По словам спикера, первый укус «редко заканчивается катастрофой».

«Если [место укуса] чешется, покраснело, то ничего страшного. Если головокружение, отечность, падение давления — это анафилактическая реакция. Каждый последующий укус будет более тяжелым», - рассказала Ольга Слепиковская.

Она таке отметила, что при укусе в голову или шею, «ситуация может развиваться быстро». В таком случае необходимо удалить жало и наложить что-то холодное на место укуса. Эксперт также посоветовала воспользоваться мазью от укусов насекомых и нанести ее.

Ольга Слепиковская порекомендовала не посещать пасеки, рынки, не носить одежду с ярким цветочным принтом и не пользоваться ароматными духами – они могут привлечь насекомых.