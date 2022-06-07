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Общество7 июня 2022 10:31

Экспериментами с маринадом для шашлыка поделилась глава Псковского района Наталья Фёдорова

Источник:kp.ru
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О своем отношении к шашлыку и экспериментах с маринадом рассказала глава Псковского района Наталья Фёдорова.

Она призналась, что шашлык любит в любых видах, однако сама его практически не готовит. Глава муниципалитета также поделилась, что часто покупает уже готовый, замаринованный в магазинах бренда «Соловьи». Фавориты – ребрышки в брусничном соусе и пикантный шашлык.

«Сама, впрочем, тоже экспериментировала: иногда на даче после работы хочется побаловать себя чем-то вкусным. Пробовали делать маринад на минералке, на кефире точно, чтобы добавить пикантности, использую домашний кетчуп», - рассказала Наталья Фёдорова.

Спикер также добавила, что в качестве гарнира её семья предпочитает овощи, жареные на решетке или в фольге на углях.