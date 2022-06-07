Ведущий «Умниц и умников» Юрий Вяземский побывал на выставке в Приказной палате Псковского кремля

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Сегодня, 7 июня, писатель, профессор, ведущий программы «Умницы и умники» и заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО МИД России Юрий Вяземский стал гостем выставки «Господин Псков» в Приказной палате Псковского кремля. Об этом сообщили в группе «Псковский кремль» в соцсети «ВКонтакте».

На выставке «Господин Псков» можно узнать о жизни горожан во времена Средневековья и вечевого Пскова. Увидеть экспозицию можно со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00 (билеты продаются до 17:30). При этом последний вторник месяца – санитарный день.

Напомним, минувшей весной Юрий Вяземский посетил Печоры и рассказал об особой связи с этим местом.

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