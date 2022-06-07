«Растут надёжные и добрые Люди»: ученики школы №22 провели день с животными из зооприюта

Фото: «Зоозащита»

Ребята из псковской школы №22 с подарками приехали в зооприют «Лесопилка». Об этом сообщили в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте».

По словам зоозащитников, школьники всегда приходят «с подарками, с хорошим настроением и с огромной любовью общаются с жителями приюта».

Фото: «Зоозащита»

Сотрудники «Лесопилки» выражают благодарность ученикам, родителям и педагогическому коллективу «Погранично-таможенно-правового лицея».

Фото: «Зоозащита»

«Спасибо за такое солнечное настроение, за веру в то, что растут надежные и добрые Люди!» - написали волонтёры, напомнив, что в приюте «всегда рады добрым гостям».