Зной и грозы обещают жителям Псковской области 8 июня

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Завтра, 8 июня, псковичей ожидает по-настоящему летний день. Переменная облачность при этом будет сменяться кратковременными дождями и грозами. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью преимущественно без осадков, днём в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы.

Температура воздуха в ночные часы по региону составит от +7 до +12 градусов, а днём воздух прогреется до +23…+28 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.