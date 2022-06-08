Первый в этом году аистенок появился в «Доме белого аиста»

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Первый в этом сезоне аистенок поселился в волонтёрском центре «Дом белого аиста» в Гдовском районе. Об этом сообщила руководитель центра, орнитолог Марина Сиденко.

По её словам, птицу из Палкинского района забрали два волонтёра, мама Наталья и дочь Александра.

Наталья Григорова рассказала, как аистенок получил кличку Франсуа.

«Забрали аистёнка из Палкинского района, нашёл его мужчина около гнезда у своего дома, - поделилась волонтёр. - Говорю, как назовёте? А он: не знаю, как хотите. Первое, что пришло на ум, - Лётчик. Потом, пока ехали в "Дом белого аиста", я почему-то подумала о районе. Палкинский ведь у нас называют маленькой Францией. Говорят, жили тут пленные французы, после войны 1812 года, да многие так и остались. И мне на ум пришло - Лётчик француз. А пока доехали - стал он Франсуа, если девочка - будет Франсуазой».