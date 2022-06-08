Псковские мастерские для инвалидов показали по Первому каналу в честь Дня социального работника

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8 июня, в День социального работника, в эфире Первого канала вышел репортаж о людях, которые учат особенных людей с ограниченными возможностями жить полноценной жизнью.

Если в Ставрополе работают с особенными людьми, начиная с детства: в условиях летнего лагеря учат ребенка простым для остальных, но сложными для него, навыкам. То в Пскове заботятся о жизни взрослых людей с ограниченными возможностями, позволяя им жить независимо от других.

«Пскове организовали сеть мастерских, где успешно трудятся, в том числе, и бывшие воспитанники психоневрологических интернатов, проходят все этапы — от выбора профессии до работы по специальности», – рассказали корреспонденты Первого канала.

Чтобы работать с инклюзивными людьми, необходимо быть уникальным специалистом, признается директор псковского Регионального ресурсного центра «производственно-интеграционные мастерские для инвалидов» Вячеслав Сукманов.

«Инклюзия – это же искусство. Искусство жить всем вместе в обществе. Смотреть друг на друга с уважением. Уважать человеческое достоинство. Право человека на труд. На выбор профессии», — поясняет Сукманов.