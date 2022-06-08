Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июня 2022 12:01

Дожди и грозы обещают псковичам 9 июня

Источник:kp.ru
.

.

Дожди и грозы прогнозируют жителям региона 9 июня. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По прогнозам синоптиков, 9 июня ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами грозы.

Температура воздуха ночью будет держаться в пределах +12...+17 градусов, а днём воздух прогреется до +23...+28.

Западный ветер при этом будет дуть со скоростью 5-10 м/сек, при грозе местами порывы до 14 м/сек.

Атмосферное давление вновь будет низким.