Дополнительные автобусы пустят на псковские кладбища на Троицу

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11 и 12 июня в Пскове будут ездить дополнительные автобусы на кладбища. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

В эти дни будет организовано дополнительное движение автобусов по маршруту «пл. Ленина – Орлецы». Время их отправления от площади Ленина следующее: 9:18, 9:56, 10:14, 10:52, 11:10, 11:48, 12:52, 13:30, 13:45, 14:23, 14:46.

Дополнительные автобусы от конечной остановки на кладбище «Орлецы 2» при этом будут отправляться в 9:47, 10:25, 10:43, 11:21, 11:39, 12:17, 13:18, 13:56, 14:19, 14:49, 15:14.

Помимо этого, будут организованы заезды автобуса по маршруту № 9 «Вокзал-Подборовье» на кладбище «Крестовское». Автобус будет отправлять от вокзала в 10:10, 11:13 и 12:43. Обратно с кладбища в 12:12, 13:20 и 14:21.

Добавим, с 11 по 13 июня движение городских автобусов в Пскове будет организовано в режиме выходного дня.