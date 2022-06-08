Фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр» пройдет в псковском драмтеатре

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10 июня в 20:00 на малой сцене Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина состоится X фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр». Об этом «КП-Псков» сообщили в пресс-службе драмтеатра.

Как рассказали организаторы, «Диазавр» – это фестиваль самодельных диафильмов – фотопленок, кадры которых тематически связаны друг с другом и объединены в короткометражный фильм.

Фестиваль проводится в разных уголках Евразии с 2012 года. Каждый год зрители приходят посмотреть фильмы, сделанные своими руками, и всевозможные эксперименты, связанные с ними, чтобы показать их на оригинальных диа-проекторах под живую музыку.

«"Диазавр" – это футуристический фестиваль самодельных фильмов, который объединяет аналоговые технологии, детскую магию светящегося экрана и эффект авторского перфоманса», - рассказали в пресс-службе.

Отметим, вход на мероприятие свободный.