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Общество8 июня 2022 14:18

Псковичей приглашают поучаствовать в III Форуме молодых семей

Источник:kp.ru
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III Форум молодых семей пройдет в Пскове в два этапа. Об этом сообщили в группе «Молодёжь Псковской области» в соцсети «Вконтакте».

Первый этап запланирован на 26 июня. Предполагается, что он будет в виде онлайн просветительского мероприятия для взрослых участников Форума с 11:00 до 16:00. Прямо из дома вы сможете узнать о проектной деятельности, психологии внутрисемейных отношений, а также мерах поддержки семей.

2 этап Форума пройдёт 3 июля уже в формате оффлайн. Посетить его можно будет с 11:00 до 16:00 в Студенческом Сквере ПсковГУ. Здесь участники мероприятия побывают на образовательных площадках для взрослых и детей, познакомятся с общественными организациями и поучаствуют в интерактивной программе.

Зарегистрироваться на участие в Форуме молодых семей можно до 20 июня здесь.