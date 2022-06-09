О причинах плохого цветения пионов рассказали в Россельхозцентре

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Однни из ярчайших цветов, радующие глаз садоводов, - пионы. Его любят и как элемент букета, и как растение на участке. Почему этот цветок может плохо цвести, псковичам рассказали в ФГБУ «Россельхозцентр» по региону.

Прежде всего, причиной плохого цветения пиона может стать недостаток света.

«Ежедневное затенение может привести к резкому ухудшению качества цветения. При этом кусты должны быть защищены от сквозняков и продувающих ветров», - объяснили специалисты.

Помимо этого, качество почвы также может сказаться на цветении пиона. По словам агрономов, земля для этого цветка должна быть слегка щелочной и хорошо дренированной.

«...застой воды на заболоченных участках или близкое залегание грунтовых вод также отрицательно сказывается на растениях – их корни быстро загнивают. Если ваши пионы плохо растут - проверяйте, насколько им подходит местность», - посоветовали в Россельхозцентре.

Там также добавили, что пионы не следует сажать в месте корневой системы деревьев и крупных кустарников – они могут отбирать питательные вещества у пионов.