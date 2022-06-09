Псковичам рассказали, в каких пригородных водоёмах можно купаться

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Список пригодных для купания водоёмов опубликовало Управление Роспотребнадзора по Псковской области. В его пресс-службе представили актуальную информацию по пляжам в регионе.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области опубликовали список пригодных для купания водоёмов. В пресс-службе ведомства представили актуальную информацию по пляжам в регионе.

По микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим показателям соответствует требованиям СанПиН:

Вода из озёр Невельское и Большой Иван Невельского района;

Вода из озёр Зверино и Крупейское в Пустошкинском районе;

Вода из реки Великая в Острове, в деревне Городище Островского района, Рагозино, Гороховое, Тиглецкое Островского района, озёр Смоленское Палкинского района, озёра Псковское базы отдыха «Кривск», базы отдыха «Плесков», реки Утроя Пыталовского района;

Вода из реки Плюсса;

Вода из озера Песчаное в Стругах Красных;

Вода из озера Чудское в посёлке Устье Гдовского района.