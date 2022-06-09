Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 июня 2022 7:55

Псковичам рассказали, в каких пригородных водоёмах можно купаться

Источник:kp.ru
.

.

Список пригодных для купания водоёмов опубликовало Управление Роспотребнадзора по Псковской области. В его пресс-службе представили актуальную информацию по пляжам в регионе.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области опубликовали список пригодных для купания водоёмов. В пресс-службе ведомства представили актуальную информацию по пляжам в регионе.

По микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим показателям соответствует требованиям СанПиН:

Вода из озёр Невельское и Большой Иван Невельского района;

Вода из озёр Зверино и Крупейское в Пустошкинском районе;

Вода из реки Великая в Острове, в деревне Городище Островского района, Рагозино, Гороховое, Тиглецкое Островского района, озёр Смоленское Палкинского района, озёра Псковское базы отдыха «Кривск», базы отдыха «Плесков», реки Утроя Пыталовского района;

Вода из реки Плюсса;

Вода из озера Песчаное в Стругах Красных;

Вода из озера Чудское в посёлке Устье Гдовского района.