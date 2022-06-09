Коллекция одежды студенток-дизайнеров ПсковГУ попала на страницы модного журнала Hunter Magazine (New York)

.

Коллекцию одежды «Neon», над которой трудились студентки-дизайнеры ПсковГУ, опубликовали на страницах модного журнала Hunter Magazine (New York). Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе университета.

.

Над коллекцией работали Владлена Смирнова, Анастасия Штин, Ксения Митрофанова, Екатерина Федосеева, Светлана Егорова, Алина Волетова, Любовь Алексеева. Руководили проектом преподавателей ПсковГУ Наталья Елисеева и Ольга Поспелова.

.

«Коллекция «Neon» включает в себя 5 женских и один мужской образ, которые вдохновлены разнообразием 21-ого века,– рассказали дизайнеры.–Много легкого, воздушного фатина, придающего пышность, в сочетании с кожаными корсетами, портупеями, чокерами и бахромой. Все девушки в тяжёлых военных берцах, а парень в туфлях на высоком каблуке. Космический, инопланетный макияж, пышные юбки и хвосты».