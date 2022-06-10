«Как дома»: участник VII Международного форума «Евразия Global» из Гдова поделился впечатлениями от мероприятия

Фото: Евгений Михайлов

В Оренбурге проходит VII Международный форум «Евразия Global».Его цель – это обмен лучшими мировыми практиками по развитию молодежи. Псковскую область в форме представил специалист по работе с молодым населением в Молодёжном центре города Гдова Евгений Михайлов. О своем участии он поделился с корреспондентом «Комсомольской правды в Пскове».

Фото: Евгений Михайлов

— Впечатления огромные! Почётно представлять богатый историей и многообразием регион.

Евгений Михайлов рассказал, что в этом году форум активно презентует экологическую повестку.

— Приятно участвовать в диалогах профессионалов и самому помогать нашей планете (на мероприятии вся одежда и посуда из переработанных материалов, и сбор раздельного мусора на каждой площадке). Это круто!

По словам гдовича, организаторы сделали всё возможное, чтобы на форуме «можно было почувствовать себя как дома, хотя и чувствуется местный колорит».

— Например, на открытии, где прошёл целый парад местных национальных культур. Там же выступила популярная группа "T-killah". Мы с удовольствием командой повеселились под песни артистов.

Фото: Евгений Михайлов

Собеседник «КП-Псков» рассказал, что на форуме присутствали руководитель пресс-службы «Поискового движения России» и проекта «Без срока давности» Наталья Жаринова и линейный продюсер Продюсерского центра «Синема продакшн» Надежда Василенко. Они представили участникам фильм о Пскове.

— О том, как дорожники случайно нашли массовое, бесчеловечное захоронение жителей времён Великой Отечественной войны и о судах над нацистами в наши дни. Познавательное видео, обязательно познакомлю молодёжь своего города с данным фильмом в Молодёжном центре.

Как поделился Евгений Михайлов, впереди его ждёт ещё неделя «познавательного контента».

Евгений Михайлов с хозяйкой форума, представляющей Оренбург, и участником из Вьетнама

—...постараюсь впитать как можно больше полезной информации и получить незабываемый опыт от участия.