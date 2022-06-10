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Общество10 июня 2022 12:47

Очевидцев падения женщины в городском автобусе ищут в Пскове

Источник:kp.ru
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Помощь очевидцев требуется для выяснения всех обстоятельств падения женщины в городском автобусе. Об этом сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

20 мая в 10 часов утра у дома №33 по улице Гоголя в автобусе «Мерседес - Бенц», следовавшем по маршруту «№ 11», упала женщина 1949 года рождения. После инцидента пассажирка сама обратилась за медицинской помощью.

Если вы ехали в том же автобусе и стали очевидцами произошедшего или обладаете какой-либо заслуживающей внимания информацией относительно случившегося, сообщите по телефонам «102» или 59-38-35.