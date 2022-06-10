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Дом. Семья10 июня 2022 12:57

Дом белого аиста: в Псковской области «из гнёзд посыпались аистята»

Источник:kp.ru
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За прошедшие четыре дня в центр помощи птицам «Дом белого аиста» поступило сразу четыре аистёнка. Об этом организация сообщила на своей странице VK.

Только что родившихся птиц везли из Гдовского, Псковского, Палкинского и Новосокольнического районов Псковской области.

Кристина Васильева со спасённым Гогой из деревни Быковщина Гдовского района

Кристина Васильева со спасённым Гогой из деревни Быковщина Гдовского района

В волонтёрском центре ждут на днях поступление ещё одного аистенка из Плюсского района.

Полина Фомина - сотрудница Ленинградского хладокомбината №1 со спасённым Хладиком из деревни Цывики Псковского района

Полина Фомина - сотрудница Ленинградского хладокомбината №1 со спасённым Хладиком из деревни Цывики Псковского района

«Все они в возрасте двух недель и чуть старше, и их люди нашли под гнёздами. Благодарим всех, кто помогает аистам!», – пишет специалисты Центра.