Стало известно, когда в Пскове заработает «Макдоналдс» под новым брендом

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Ресторан быстрого питания «Макдоналдс» рядом с ТЦ «Империал» в Пскове должен открыться ближе к началу июля. Об этом «Псковской правде» сообщил директор ООО «Империал» Николай Рассадин.

«Я разговаривал с директором, вот-вот должны открыться. Открытие ресторанов проводится в несколько этапов: первые - в столицах, а у нас - ближе к началу июля», - отметил он.

По его словам, более точная информация по дате открытия ресторана появится к концу следующей недели.

Бренд сети ресторанов пока неизвестен.

Напомним, сеть ресторанов быстрого питания ушла из России в марте 2020 года.

По информации на данным момент, первые точки обновлённого фаст-фуда откроются в Москве уже 12 июня.