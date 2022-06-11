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Дом. Семья11 июня 2022 7:56

Как лечить огурцы от гнили, рассказали в Россельхозцентре

Источник:kp.ru
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Заболевания гнилями могут одолеть плодовые культуры в дождливые и холодные периоды. Как бороться с этой напастью, псковичам рассказали в ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области.

По словам специалистов, в первую очередь необходимо удалить больные части растения – плоды, стебли, листья. После этого срез необходимо сразу обработать фунгицидными препаратами.

«В момент созревания плодов многие садоводы стараются прибегать к щадящим методам, даже к народным средствам - древесной золой, мелом, табачной пылью», - отметили в Россельхозцентре.

Срезанные части при этом эксперты советуют вынести за пределы теплицы или участка и сжечь. Кроме того, использованный для этого инструмент рекомендуется вымыть мыльным раствором, продезинфицировать.