17 медалей завоевали псковичи на Чемпионате и Первенстве Северо-Запада по лёгкой атлетике

Фото: Telegram-канал «ПАИ. Спортинформ»

Соревнования по лёгкой атлетике прошли в Брянске со 2 по 4 июня. Псковскую область представляли 9 спортсменов, каждый из которых занял призовое место, пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковинформ».

Псковские спортсмены вернулись с 13 золотыми, 3 серебряными и 1 бронзовой медалью. Звания призёра удостоились Ильина Наталья, Толкачева Ирина, Артамонов Сергей, Курмелев Максим, Лопатенков Андрей, Каленин Максим, Богданова Ксения, Дулик Александр, Новаченко Вадим.

Высоких результатов легкоатлеты добились, тренируясь у Ершова В.Ю., Барканова М.Г., Поташенковой Е.А., Игнатенковых А.Ю. и И.М. и Алексееевой Е.С.